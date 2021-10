Vincent Lagaf' a accordé une interview au magasineoù il révèle n'avoir pas été tendre avec son ancien producteur Hervé Hubert.

Les relations entre les deux hommes ont souvent été tendues, notamment au début de la carrière d'animateur de Vincent Lagaf'. "Le producteur, au début, il ne voulait pas que je fasse de la télévision. Et puis, quand je suis rentré dans la télévision, il a dit : ‘Ah ben, finalement, c’est pas mal’. Donc il s’est engouffré dans la télé et depuis, il a un petit peu oublié que si je n’avais pas fait de la télé, il n’en aurait jamais fait”, explique-t-il à nos confrères de Télépro.

Pour l'ancien animateur du Bigdil, cet appel pour le convaincre de participer à Mask Singer manquait de reconnaissance à sa carrière.

"Il a fait fortune dans la télé, il a fait pas mal de trucs. Et un jour, il me téléphone: ‘Tiens, j’ai un concept’. Donc, il me présente Mask Singer. Je lui dis: ‘Mais tu crois que TF1 va vouloir que j’anime ça?”, demande Vincent Lagaf'.

Mais le souci c'est que le producteur n’avait pas du tout pensé à lui. “Il me dit: ‘Ne t’inquiète pas, c’est Camille Combal qui va animer’”. Lagaf’ lui a alors demandé: “Ah! Bon! Mais je vais faire le jury avec qui?” Et là le producteur lui a répondu: “Ah non, tu ne fais pas le jury toi, tu vas chanter déguisé en courgette.”

A ce moment là, l'un des anciens tauliers de TF1 n'a pas gardé sa langue dans sa poche. "En gros, je t’ai ouvert la porte de la télé, on a fait 20 ans de télé, tu as fait ta fortune grâce à ce que j’ai fait à la télé et là, en tant qu’ancien producteur de Vincent Lagaf’, la seule chose que t’aies pour moi, c’est de me faire chanter déguisé en courgette? Va bien te faire foutre!’”