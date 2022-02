Certains l’avaient déjà enterré définitivement ou le voyaient contraint de se contenter de quelques apparitions dans Fort Boyard et la série Camping Paradis. C’était mal connaître Vincent Lagaf’. Six ans après avoir quitté TF1, 3 ans après avoir fait de même avec C8, il s’apprête à revenir aux commandes d’une nouvelle émission. Ce sera sur RMC Découverte nous apprend Télé-Loisirs, en prime time. Il y sera question de sports mécaniques et de pilotage, le tout placé sous le signe de la bonne humeur et avec l’aide d’un garagiste. On n’en sait pas plus, si ce n’est que des tournages se déroulent actuellement.