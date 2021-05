Il est sans conteste l'un des candidats les plus appréciés de la dernière saison de la célèbre émission de TF1. Sa loyauté envers Laure et Maxine, le duo qu'il avait promis de protéger avant la réunification, a réussi à séduire les internautes. Ses répliques devenues mythiques, comme “I don’t want this” ou encore “I’m here girl”, ont régalé le public et sont devenues sa signature. Si bien que les téléspectateurs le voient déjà être le grand gagnant de “Koh-Lanta, les Armes Secrètes”.

Ce lundi 3 mai, lors de son passage sur le plateau de TPMP, Cyril Hanouna a même interrogé l'aventurier sur ce qu'il ferait de son argent en cas de victoire. Rappelons qu'à la clé de Koh-Lanta se trouve un joli pactole de 100.000 euros. Si certains s'attendaient à des réponses comme s'offrir "une nouvelle maison" ou une "voiture", la vérité est tout autre, puisqu'il aimerait acheter une machine à poireaux pour ses parents agriculteurs. "Ça me tient à cœur et ça coûte super cher”, a-t-il expliqué. “Moi, je participe à Koh-Lanta aussi pour eux parce que c’est vrai, je ne voulais pas reprendre la ferme de mes parents. J’espère qu’ils sont fiers. Je pense qu’ils le sont.”

Néanmoins, difficile de savoir si un tel scénario est envisageable car lors de cet entretien, il a également expliqué qu'il ne parlait plus à beaucoup de candidats depuis la fin du tournage. Ce sont pourtant eux qui devront voter pour le finaliste qu'ils voudront voir gagner. "Moi, je trouve ça dommage qu’on ne se parle plus maintenant. En tout cas en ce moment, avec la diffusion, on revit un peu l’aventure, je pense, donc j’espère que plus tard, ce sera apaisé (...) Il y a des personnes avec qui c’est plus compliqué... Ce n’est facile pour personne de revoir les images", a-t-il confié.