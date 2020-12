C’est un Vincent Taloche dépité mais certainement pas résigné que l’on retrouve au bout du fil. Quelques heures après avoir révélé sur les réseaux sociaux la triste mésaventure qui lui est arrivée, il veut encore croire au miracle de Noël. Cette année plus que jamais, nous explique-t-il.

Rétro acte. Lundi, les frères Taloche réalisent une série de tournages pour un projet qui leur tient énormément à cœur. Le travail terminé, le coûteux matériel de prise de vues est stocké dans une voiture. Il y a là des caméras, un ordinateur et tout le nécessaire, dont les cartes mémoire sur lesquelles sont stockés les rushes enregistrés pendant la journée. À savoir des images réalisées avec une dizaine d’humoristes belges et destinées à un programme pour la RTBF. Avec leur disparition, c’est tout un projet qui prend l’eau d’un seul coup. Et non des moindres.

Que s’est-il passé ?

“Vous le savez, la majorité des humoristes belges sont à l’arrêt puisqu’on ne peut plus se produire en spectacle. Suite à la création de la Fédération belge de l’humour que j’ai mis en place, la RTBF nous a demandé quelque chose. Il s’agit d’un projet assez sympathique composé de petites capsules tournées avec des humoristes connus du grand public qui en présentent d’autres moins connus de façon humoristique. L’idée est de dire que tout ce beau monde, même à l’arrêt, existe toujours. Deux salves d’enregistrements étaient prévues dont une lundi avec une dizaine d’intervenants allant de Pablo Andres à Jérôme de Warzée en passant par Manon Lepomme et Richard Ruben. Tout le monde est venu et nous avons fait une très belle journée de tournage, très productive aussi.”

C’est ce travail qui a disparu ?

“Nous devions rendre cela dans des délais assez courts. Le montage était prévu ce mardi et ce mercredi pour que tout soit terminé avant la fin de l’année. Avec ce qui est arrivé, ces images sont définitivement perdues et ce ne sera plus possible. On n’a plus rien. C’est évidemment très dommage pour le matériel coûteux qui a disparu. Mais le clou, c’est que la disparition de ces images, qui ne valent rien pour le voleur puisqu’il ne pourra rien en faire, ça nous met dans une merde noire. Et dire que nous faisons ça pour le bien de tout le monde.”

Y a-t-il moyen de vous aider ?

“On m’a rappelé l’exemple de Malvira. Patrick Chaboud aussi s’est fait voler beaucoup de matériel de spectacle dans sa voiture, dont la fameuse marionnette. Dans les médias, il avait dit que ça ne lui posait pas de problème si le voleur gardait tout ce qu’il avait pris mais qu’il souhaitait récupérer la marionnette car elle ne pouvait pas être vendue. Et c’est ce qui est arrivé, quelqu’un lui a renvoyé Malvira qui représentait toute sa vie. On se dit que même si le matériel qui nous a été pris représente beaucoup d’argent, si en parlant de ce qui nous arrive au moins on nous renvoyait, même de façon anonyme, les cartes mémoires, ce serait top. Pour nous, le préjudice n’est pas que matériel. Ce sont dix humoristes qui sont venus et cinq techniciens qui ont travaillé toute la journée pour ces bons moments captés. On essaye d’apporter du positif dans cette année foireuse, reconnaissons-le. Et à deux ou trois jours de la fin de celle-ci, voici ce qui nous tombe dessus...”

Vous y croyez ?

“L’espoir de retrouver les rushes de ce tournage est très mince. Ce serait même un petit miracle. Mais puisqu’il paraît que les gens regardent beaucoup de films de Noël ces derniers jours, peut-être qu’une bonne fée va faire en sorte que le méchant voleur nous dise qu’il garde le matériel mais nous rende les images. Ça me semble utopique pour l’instant mais qui sait, peut-être que le fait d’en parler… Il faut parfois y croire! J’ai un moral d’acier mais terminé une année comme celle-ci de cette manière, en ‘beauté’, à la longue, ça fait beaucoup.”

Et si le miracle de Noël n’était pas qu’une utopie ? Et si cette année dramatique pour le secteur du spectacle se terminait finalement par une sorte de happy end, tout relatif soit-il au regard du désastre que vivent tous les gens du spectacle vivant, dont les humoristes ? Si le ou les voleurs ont vent de l’appel de Vincent Taloche et sont disposés à rendre ces images si précieuses pour la profession, qu’ils se manifestent sur le site Internet des frères Taloche où des messages peuvent être laissés. Ou de toute autre manière qu’ils jugeront appropriée.