" La télé, je ne la regarde plus ; la radio, je ne l’écoute plus ; et je crois que les jeunes non plus", affirme Vinz Kanté, qui nous a fait découvrir le métro de Tarmac (cf. vidéo dh.be) dont il prendra les commandes à partir de lundi avec ses acolytes de toujours, Lara et Nigel, dans le but d’être en parfaite adéquation avec la nouvelle génération libre du Web. "Cela fait treize ans que je fais de la radio, dix ans de libre antenne, et je sens la différence. Aussi bien sur l’interactivité dans l’émission que sur l’extérieur. La radio n’est plus du tout le média des jeunes. Ceux qui l’écoutent sont ceux qui ont une voiture et plus de 35 ans. Quand on compare les jeunes qui m’écoutaient et ceux qui me regardent plus sur Instagram, les chiffres sont sans appel !"

Vous avez donc quitté la radio, média qui vous a pourtant révélé et permis d’exister sur le digital.