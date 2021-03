Depuis deux ans, Vitaa et Slimane sont un peu les rois du monde sur la planète Musique, du côté francophone. Leur album, disque de diamant en France, et sa réédition enrichiese sont vendus comme des petits pains. On ne compte plus non plus les singles qui ont envahi les ondes radios chez nos voisins comme chez nous. Seule ombre au tableau, la tournée commune qu’ils promettaient grandiose ne cesse d’être reportée en raison du Covid. De quoi frustrer les fans.

Ceux-ci devaient se faire une joie de voir leurs stars préférées ce week-end en télévision. Deux émissions étaient à l’agenda du duo : On est en direct de Laurent Ruquier et 20 h 30 le dimanche de Laurent Delahousse. Hélas, Vitaa et Slimane ont surtout brillé par leur absence sur les plateaux. Et cela sans explication.

Seraient-ils tous les deux atteints du syndrome Aya Nakamura qui elle aussi avait planté Yann Barthès et son rendez-vous Quotidien ? Pas vraiment. Vitaa a levé le voile sur la raison de son absence. La chanteuse est en fait tombée malade. Son silence sur sa story Instagram pendant quelques jours en avait d’ailleurs inquiété plus d’un.

Rassurés, les fans n’ont pas manqué de manifester leur impatience de la voir à nouveau, certains demandant quand est-ce que les deux émissions qui sont tombées à l’eau seront reprogrammées.