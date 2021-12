On s’était juste croisés une fois avant l’émission en plateau radio mais rien de spécial , déclare Slimane, ex-gagnant de The Voice France 5 qui se retrouvait dans les célèbres fauteuils rouges en 2018. "Mais on faisait les trajets ensemble, on parlait de nos talents et cela a créé des liens." Ce n’est pas Vitaa qui dira le contraire.

"Du fait qu’on a été coachs tous les deux, une vraie complicité est née devant et en dehors des caméras." Sur la base de cette complicité, les deux artistes ont décidé d’enregistrer un duo ensemble, "Je te donne".

Résultat : un raz de marée avec le single puis l‘album VersuS, disque de platine, une pluie de trophées et une tournée. Tout ça grâce aux tubes "Ça va, ça vient", "Avant toi" ou encore "VersuS". Le clip de ce dernier a été tourné sur la scène de The Voice Belgique, un clin d’œil à l’émission qui a "changé leur vie". "C’est vraiment sur le plateau qu’on a décidé de faire un album ensemble", conclu Slimane à propos de l’amitié "très forte" qui le lie à Vitaa aujourd’hui.