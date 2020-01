Aux côtés de Maureen Louys à la présentation et de Prezy dans la zen room, Vitaa, Slimane et Matthew reprennent leurs fauteuils de coach dans la version Kids de

"Je trouve l’expérience très soulageante par rapport aux adultes", confesse Matthew Irons de Puggy. "Les adultes, c’était très chouette et on a eu de beaux moments. Mais je pense qu’on avait fait tous les trois un peu le tour du truc et qu’il ne fallait pas tomber dans quelque chose de redondant. Ici, on rajoute la touche enfant. Et comme il n’y a pas de carrière en jeu, on revient à l’essence même du jeu. Il y a des gens qui chantent, qui passent. On ne parle de rien d’autre, pas de truc lourd derrière ou complètement fou. C’est juste un jeu. Moi, j’ai senti, comme les autres coaches, que cela allège l’émission. On revient à l’essentiel : musique et fun."

Vitaa, vous qui êtes maman, comment vivez-vous cette expérience avec des enfants ?