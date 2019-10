Du 17 au 23 décembre prochain, le célèbre cube de Viva for Life sera à retrouver sur la Grand’Place de Tournai pour la 7e édition de l’événement. Sara De Paduwa, Adrien Devyver et Ophélie Fontana seront enfermés à l’intérieur de ce studio de verre 24h/24 durant six jours et six nuits, soit un total de 144 heures. Durant toute cette période, ils ne pourront pas manger de nourriture solide.

Si c’est vers la cité des Cinq Clochers que tous les yeux seront rivés, c’est bien toute la Belgique qui sera mobilisée pour récolter des fonds via différents défis et soutenir ainsi l’opération qui lutte contre la pauvreté infantile. En Fédération Wallonie-Bruxelles, elle touche 80 000 enfants âgés de 0 à 6 ans.

"La pauvreté est une réalité chez nous, déplore Jean-Paul Philippot, administrateur général de la RTBF. Il y a d’ailleurs un côté scandaleux de se trouver dans un des pays les plus riches du monde et de constater que la pauvreté est souvent cachée."

En six ans de Viva for Life, 19 millions d’euros ont pu être récoltés au profit de la petite enfance en pauvreté, dont 4,9 millions lors de la précédente édition. Le cap des 5 millions est bien évidemment visé cette année !

Pour y arriver, l’opération compte évidemment sur la générosité des auditeurs et des téléspectateurs invités à faire un don, sur la vente de goodies pendant la semaine Viva for Life à Tournai et sur les différents défis organisés un peu partout en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Si, habituellement, l’opération est soutenue par un parrain ou une marraine, il en sera autrement cette année. En effet, les organisateurs préfèrent compter sur la participation de nombreux artistes.

Ainsi, les Tournaisiens et les visiteurs, qui sont attendus nombreux, auront la chance de voir sur scène Black M, Loïc Nottet, Daddy K, Jean-Baptiste Guégan, sosie vocal de Johnny Hallyday, Clara Luciani, Mister Cover, Erza Muqoli et bien d’autres.

Enfin, si vous ne connaissez pas encore le titre "Wake Up" du DJ Henri PFR en association avec Broken Back, vous risquez bien de l’avoir en tête prochainement. C’est en effet ce morceau qui assurera le thème musical de la 7e édition de Viva for Life. Une chorégraphie est d’ailleurs prévue sur ce titre le mercredi 18 décembre à Tournai !