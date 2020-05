Vivement critiqué sur les réseaux sociaux pour avoir retourné sa veste et provoqué l'élimination de Téhéiura, Régis a craqué et a répondu à ses détracteurs.

Ce vendredi soir, tous les fans de Koh-Lanta pensaient que le duo Eric-Alexandra allait quitter l'aventure quand Régis a confié, juste avant de partir au conseil, à Charlotte qu'il allait voter contre Eric. Finalement, l'ancien membre de la tribu jaune a dupé la jeune Charlotte et a décidé d'écrire le nom de cette dernière (après un 2e tour), éliminant de la sorte l'une des dernières rescapées de la tribu rouge ainsi que son binôme Téhéiura, très performant dans les épreuves et adoré du public. Un joli coup tactique qui ne lui a pas valu que des félicitations. Vendredi dernier, de nombreux téléspectateurs du télé-crochet avaient critiqué son vote contre Sam et surtout, sa justification.

Tout au long du week-end, Régis faisait l'objet de nombreuses moqueries sur Twitter et Instagram. Si bien qu'il a décidé de répondre publiquement pour faire taire les mauvaises langues. Avec la photo d'un bescherelle en prime.

"Bon, ça recommence. Le flux de haine reprend de plus belle. Pas grave. Comprenez bien une chose : votre avis, je m’en tape complètement, a-t-il écrit sur Instagram. Koh-Lanta, c’est un jeu d’ÉLIMINATION. Ça fait 20 ans que ça existe, et c’est la même règle depuis. Si votre cerveau étriqué ne comprend pas, je ne peux rien pour vous".

Avant d'attaquer Sam, autre chouchou du grand public: "On me parle de mérite. Alors soyons clair, passé 2 jours, tout le monde est méritant sur Koh-Lanta. Avez vous déjà dormi au sol plus de 20 jours d’affilée ? Avez-vous déjà passé trois jours en ne mangeant qu’un seul crabe pour 7 personnes? En quoi quelqu’un qui s’entraîne non-stop depuis deux ans et qui connaît les épreuves par cœur est plus méritant que quelqu’un qui bosse 60 heures pas semaine ? J’ai été à l’infirmerie pour aller manger parce que je suis faible ? Non, parce que je n’avais pas "chié" depuis 20 jours, et sur décision du docteur. Cela vous est-il déjà arrivé ? Et après tout ça, je devrais laisser ma place à un autre ?"

Avant de conclure: "Alors faites d’abord tout ça avant de parler. Je n’ai pas fait Koh-Lanta pour gagner des followers ni pour plaire à qui que ce soit. Je l’ai fait pour moi, et seulement moi. Je suis fier de mon Koh-Lanta, fier de ma team Jaune, parce que malgré toutes nos différences, nous sommes restés ensemble, et depuis le début. Et c’est ça l’histoire de Koh-Lanta. L’amitié qui subsiste, qui se crée autour d’un feu la nuit et qui persiste. Juste une chose : moi, j’ai fait Koh-Lanta. Pas vous. Je vous laisse les commentaires, défoulez vous. Je vous embrasse".