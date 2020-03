Voilà ce que rapporte les concerts, mais aussi la vente de CD et de DVD.

C’est une question qui revient tous les ans : que coûtent les concerts des Enfoirés ? Et combien rapportent-ils ? Selon une enquête menée par Télé Loisirs, le budget du spectacle tournerait aux alentours des 5 millions €, quasiment intégralement pris en charge par TF1.

Et les bénéfices ? la réponse se trouve sur le site des Restos du cœur : "Les concerts des Enfoirés et la vente des CD et DVD constituent une part importante des ressources de l’association. Grâce au bénévolat des artistes et aux diffuseurs choisis chaque année à partir d’un appel d’offres exigeant, les Enfoirés ont permis de rapporter aux Restos près de 18 millions € sur l’exercice 2017-2018 !"

Des rentrées indispensables, selon la responsable des Enfoirés au sein des Restos du cœur : "Aujourd’hui, l’association a un exercice déficitaire de 10 millions d’euros, on a donc plus que jamais besoin d’eux." Donc aussi de nous.