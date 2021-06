Interrogée par Non Stop People sur un présumé salaire avoisinant les 15 000 euros par mois, Sandrine Quétier a nié. "Non, on n’était pas dans ces eaux-là, mais je ne vais pas le dire. Je ne sais pas, en fait, parce que j’avais un package global, qui comprenait Danse avec les stars et 50’ Inside. Ce que je peux dire, c’est que je gagnais très très bien ma vie." Depuis qu’elle a quitté TF1, la désormais comédienne de 50 ans avoue toutefois avoir divisé par quatre ses revenus.