La période des fêtes de fin d’année approche à grands pas avec, forcément, son lot de fictions de circonstance. Alors que les télévisions nous inondent déjà de gentils miracles de Noël, les plateformes de streaming, elles, misent sur des nouveautés événementielles. Et dans ce domaine, Disney + frappe fort.

Black Beauty (27/11). Dans cette nouvelle adaptation du roman d’Anna Sewell (les parents et grands-parents se souviennent sans doute de la série Prince noir dans les années 70), la jeune femelle mustang , éprise de liberté sur les plages de la côte ouest des États-Unis, se lie d’amitié avec une adolescente, Jo (Mackenzie Foy). Ensemble, elles vont découvrir les valeurs essentielles de l’existence. C’est joli, tendre, de nature à faire craquer les enfants et les nostalgiques.

Marraine ou presque (4/12). Sale temps pour les gentilles fées, que la retraite guette car plus grand monde ne croit en leur utilité. Sauf Eleanor, la dernière apprentie, bien décidée à prouver le contraire et ainsi décrocher le job de ses rêves. Mais la mission de sauvetage s’annonce moins simple que prévu. Du Disney familial pur jus, avec une petite dose d’humour impertinent bienvenue, des effets spéciaux très réussis et, forcément, beaucoup de gaffes magiques.

Mulan (4/12). Une adaptation très spectaculaire du film d’animation. Les chansons ont disparu, Muchu aussi, remplacés par de l’action et un phénix. Une belle réussite, qui devrait faire un malheur.

High School Musical : The Musical : The Holiday Special (11/12). Un concert de 45 minutes avec toutes les stars de la série.

Safety (11/12). Les aventures d’un jeune universitaire, qui tente de percer dans le football américain tout en prenant soin de son petit frère, dont leur mère, accro à la drogue, ne peut s’occuper.

The Mandalorian (18/12). Ce sera déjà le dernier épisode de la formidable deuxième saison.

Soul (25/12). Cela devait être l’événement Pixar de l’année au cinéma. Mais en raison du Covid, il ne sort pas en salle, uniquement sur Disney +. Après avoir signé un des plus beaux dessins animés de ce siècle (Là-haut) et avoir réussi la gageure d’illustrer nos émotions (Vice-versa), Peter Docter, associé à Kemp Powers, relève le défi de dévoiler l’âme humaine en animation. La bande-annonce promet de la folie, de l’imagination débridée, de l’humour décalé et de l’enchantement. Un événement à ne pas rater.