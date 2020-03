Je suis déçu de sortir aussi rapidement de cette nouvelle aventure " , nous confie Teheiura à la sortie du conseil. Trop fort, certainement, le héros, qui avait déjà participé à deux éditions de Koh-Lanta auparavant, était l’homme à abattre. " Je pense que les aventuriers ont eu peur quand ils ont vu débarquer des héros. Ils ont profité que je n’étais plus immunisé par mon amulette pour me faire sortir. Même si on est en équipe et je ne suis pas censé faire peur dans ma propre équipe ! (rires) Mais bon, je suis habitué. Lors de mes précédentes participations à Koh-Lanta, ce sont ces mêmes raisons qui ont poussé les autres à voter contre moi. "