Miss You représentera donc la Belgique à l'Eurovision. Et avant même d'être dévoilé ce matin en direct sur Vivacité, le morceau était déjà classé dixième parmi les bookmakers. L'interview de Jérémie Makiese, gagnant de The Voice Belgique 9 qui est "heureux d'enfin lâcher son bébé", sera à retrouver dans votre journal La Dernière Heure de ce vendredi 11 mars.