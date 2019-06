Il faudra encore attendre un mois et demi pour revoir le Professeur, Berlin (il fera bel et bien son retour dans cette partie 3, probablement sous la forme de flash-backs), Tokyo, Rio et toute leur bande à l'écran. Netflix vient de révéler la dernière bande d'annonce du troisième opus de la série télévisée.

On y constate que le Professeur et ses amis masqués ont réussi à semer les autorités espagnoles. Mais c'est sans compter sur une unité d'élite qui vient troubler leur vie au soleil. A sa tête, une nouvelle tête: celle d'Alicia Sierra qui sera prête à tout pour mettre fin à la cavale des braqueurs.

Dans le dernier teaser, on remarque que Rio se fait arrêter par l'unité d'élite. Le Professeur, accompagné de Tokyo, Helsinki, Nairobi et Denver, a établi un plan pour venir en aide à Rio.