Depuis le départ de Laurence Boccolini, en fin de saison dernière, TF1 se cherchait un nouveau visage pour incarnerSelon les informations de, TF1 aurait choisi de remettre les commandes de l'émission à Alessandra Sublet, animatrice en vogue de la chaîne qui présenteet qui fait partie des détectives de. Pour l'instant, l'animatrice a accepté de présenter le numéro spécial "Pièces Jaunes" qui sera diffusé prochainement mais aucune information ne circule toutefois concernant une reprise dusur le long terme.

Lancé en 2003, et successivement présenté par Carole Rousseau et Laurence Boccolini, le programme est devenu, avec les années, l'un des rendez-vous phares de la chaîne privée à raison de trois numéros par an. Celui-ci voit s'affronter plusieurs animateurs du PAF (la présentatrice belge, Sandrine Corman, y a également participé) sur des questions de culture générale.