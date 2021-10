La dernière de Jill ce jeudi 21 octobre à midi

"Jill vous retrouvera une dernière fois dans son rôle de speakerine ce midi", conclut le communiqué. "Elle continuera cependant à animer des émissions en télévision." Comme Osez, sur RTLPlay, notamment. Désormais, ce sera donc Fiona De Paoli qui va annoncer les programmes du jour sur la chaîne privée.



"Fiona De Paoli a été choisie parmi plus de 1000 profils ayant participé au casting", annonce la chaîne privée par communiqué, ce jeudi matin, en dévoilant son visage. Diplômée en communication, elle a fait ses premiers pas en télévision à Tournai. Elle est en effet journaliste indépendante à la télé locale No Télé (région Tournai-Ath-Mouscron-Enghien). "C’est aux côtés de Jill Vandermeulen que la jeune Tournaisienne a commencé à se former au métier de speakerine et c’est Laura Beyne qui suivra ses premiers pas prévus début novembre", poursuit RTL-TVi.