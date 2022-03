Chaque fin d'année, le cube de Viva for Life s'installe dans une ville belge. Afin de sensibiliser le plus grand nombre à la pauvreté infantile, trois animateurs y sont enfermés pendant six jours et six nuits sans pouvoir manger de nourriture solide. Après Liège (2013-2014), Charleroi (2015-2016), Nivelles (2017-2018), Tournai (2019-2021) et Bruxelles (2020), c'est au tour de Bertrix, ville située dans la province de Luxembourg, d'accueillir la grande action de solidarité qui fête ses dix ans cette année. Celle-ci se déroulera du 17 au 23 décembre prochain.

"C’est avec une immense joie que j’accueille l’édition 'Viva for Life 2022’ qui se déroulera dans notre Commune, a exprimé Mathieu Rossignol, Bourgmestre de Bertrix, à la RTBF. "Je veux d’ores et déjà souligner la détermination dont la Cité et les citoyens feront preuve, afin de porter haut ce qui est bien plus qu’une animation, mais avant tout une opération de solidarité en faveur des enfants de notre pays qui vivent dans la précarité et la pauvreté. La localisation dans notre région d’Ardenne est une première et il va sans dire qu’en ma qualité de Bourgmestre, je suis fier d’envisager, déjà, l’arrivée en décembre du bien connu 'Cube' de l’opération Viva for Life sur la Place des Trois Fers ! L’espace d’une semaine s’entremêleront jeux, challenges, défis et générosité qui, n’en doutons pas, apporteront une importante visibilité pour l’entité bertrigeoise. Choix judicieux en période de fêtes qui génère également l’envie pour chacune et chacun d’apporter à ceux qui ne vivent pas dans un confort minimum la magie du moment et incite à la Solidarité et aux dons."

Depuis sa création en 2013, Viva for Life a permis de soutenir 925 projets d'associations actives sur le terrain de la pauvreté. En 2021, malgré les conditions difficiles liées à la pandémie, 7.512.346 € ont été récoltés pour venir en aide aux plus démunis. Cette année encore, la RTBF espère que le compteur explosera à nouveau grâce à la générosité de tous.