Il y a du mouvement dans Danse avec le stars. Après l e retrait de Karine Ferr i à la co-animation (mais fera les after) avec Camille Combal et les premières fuites de casting et du jury , place à la révélation de la star internationale. Enfin, aux rumeurs et informations balancées par le journaliste Clément Garin, ex-chroniqueur de Touche pas à mon poste, souvent bien informé.

Aujourd’hui, pour compléter son casting, le journaliste évoque une star internationale, l'actrice américaine Dita von Teese. Surnommée la "Reine du Burlesque", la célèbre danseuse érotique participerait donc à cette onzième saison de "Danse avec les stars". Même si ceci est à prendre avec des pincettes car rien n'est confirmé par TF1 (la chaîne a juste diffusé un teaser), tout porte à croire que Clément Garin aurait raison. En 2013, Dita von Teese apparaissait déjà dans la saison 5 des "Anges" et venait rendre visite à Nabilla et les autres candidats, en tant qu’invitée exceptionnelle. Les Britanniques ont pu aussi la voir récemment dans "The Masked Dancer", où l'ex du chanteur Marilyn Manson était déguisée... en betterave.