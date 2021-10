Une saison den chasse une autre. Après le All Stars des dix ans qui s’est achevé par la victoire d’Anne Sila, les saisons 11 est déjà sur les rails chez TF1.a dévoilé le banc des coachs qui officiera. Il s’agira d’Amel Bent, de Vianney, de Florent Pagny et de Marc Lavoine. Rendez-vous en décembre pour les premiers enregistrement des auditions à l’aveugle.

Ceux qui pensaient que le télécrochet battait de l’aile et pourrait ne pas aller au-delà du cap des dix ans en sont pour leurs frais. Il est vrai que les audiences de la saison anniversaire n’ont pas été aussi flamboyantes qu'au printemps dernier. Mais dans l’esprit de producteur du programme, il était évident que l’aventure se poursuivait. Comme il était tout aussi évident que le banc des coachs de la saison 10 (diffusée de 6 février au 15 mai dernier) serait reconduit, apprend-on à la lecture du Parisien. Voir les mêmes personnalités installées dans les fauteuils rouge, cela n'était plus arrivé depuis la deuxième saison, en 2013.

Et pour les addicts de The Voice, rappelons que la dixième saison de la version belge de l’émission débarquera sur la RTBF au début de l’année prochaine. Sans Loïc Nottet et Henri PFR dans les fauteuils rouges. Ils ont décidé de ne pas renouveler l’expérience. Ils sont remplacés par Black M et Christophe Willem qui viennent compléter l’équipe avec BJ Scott et Typh Barrow.