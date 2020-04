Éliminé de Koh-Lanta, Ahmad se confie sur la colère de ses nombreux haters.

On le croyait indestructible. Son côté trop stratège a toutefois eu raison de lui. Ahmad, leader invétéré, a été éliminé, ce vendredi, par ses camarades de Koh-Lanta. Bon joueur, le propriétaire des restaurants Tacos World part la tête haute. " Je ne m’attendais pas à sortir si tôt. Ils ont utilisé un prétexte pour me sortir. La vraie raison de mon élimination, c’est mon côté stratège et ma capacité à retourner toutes les situations en ma faveur. Je représentais une menace pour eux. En fait, ils ont eu raison de me sortir maintenant parce que, plus tard, j’aurais pu leur poser des problèmes ! ", lance le Lyonnais de 30 ans, qui ressent quand même un "sentiment d’inachevé ". " J’aurais aimé pouvoir faire plus et mieux parce que je suis un éternel insatisfait. Mais bon, je suis arrivé à Koh-Lanta les mains dans les poches, je n’étais pas préparé physiquement. "

Avez-vous toujours eu l’âme d’un meneur ?

"Toujours ! Je décide et je contrôle tout. Vous m’avez vu comme je suis dans la vie de tous les jours."

Votre comportement a agacé certains internautes. Cela s’est ressenti au niveau des critiques que l’on retrouve sur les réseaux sociaux. Comment les avez-vous reçues ?

"Je savais que j’allais être un personnage clivant qui allait avoir le costume du vilain. Mais pas à ce point-là. J’ai vraiment eu de méchants commentaires et beaucoup de menaces. Parmi elles, certains me disaient qu’ils allaient cramer mon restaurant, par exemple. C’est sûr que ça ne fait pas plaisir. En plus, je pense être quelqu’un de bien et de gentil."

L’aventure vous a-t-elle toutefois un peu changé ?

"Cette expérience m’a permis d’être plus fort, d’améliorer ma capacité à encaisser les choses et d’en apprendre plus sur moi."

Que changeriez-vous dans votre stratégie si c’était à refaire ?

"Je pense que j’aurais joué de façon moins agressive. Je me suis trop exposé et j’ai tout de suite été rendu responsable de l’élimination de Teheiura. J’aurais dû être plus intelligent dans ma façon de procéder."