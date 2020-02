Attention, n'ouvrez pas cet article si vous ne connaissez pas la réponse ! (SPOIL)

Au Conseil, les aventuriers ont voté. Valérie, doyenne de Koh-Lanta : l’île des héros, a été éliminée, ce vendredi soir. " J’ai donné tout ce que j’avais", confie la chargée de communication de 58 ans, qui dit avoir eu une aventure " courte mais intense " . Elle laisse désormais aux autres la chance de faire leurs preuves. " Je comprends tout à fait les autres dans leur décision de voter contre moi. C’était logique. Il y a d’autres aventuriers qui ont plus de légitimité que moi à être dans Koh-Lanta" , déclare celle qui n’imaginait pas que l’aventure aurait été aussi "dure " . " Après la première épreuve, j’avais l’impression d’avoir 10 kilos en plus dans chaque bras. " Qui voit-elle gagner Koh-Lanta ? " J’aimerais que ce soit Nawel ou Régis. Sam, de son côté, a tout pour gagner mais son caractère va lui porter préjudice pour la suite. " Désormais, la présidente d’une association sportive qui aide les plus défavorisés suivra l’aventure à la télé.