Le Live 5 de la saison anniversaire de The Voice Belgique a débuté sur un medley des tubes de Lio. Des brunes qui ne comptent pas pour des prunes à Banana Split en passant par Connard avec un grand C, la coach d'honneur a mis le feu sur le plateau accompagné de Maysha, Diana et Rosalie. "Le temps passe trop vite, confesse, émue, celle qui fut coach lors de la toute première édition il y a 10 ans et ravie de pouvoir approcher les talents ("avant on ne pouvait pas"). "Heureusement que je suis me suis pimpée (sourire)!"

Le nouveau single de la Tortue en exclusivité

Premier talent à passer, le rockeur Raphael (équipe Bj Scott), dont le challenge était de "garder le swing et le groove" sur Radar Love de Golden Earring. Suivi par Sekina (équipe Black M) qui a réalisé un mashup entre L'enfer de Stromae et Les Choristes. "Tu crées un malaise, on était suspendu à tes lèvres dixit Christophe Willem. Tu es une conteuse extraordinaire", balance ensuite Lio. "Tu m'as bouleversé!"

Après ces deux talents, place à la surprise de la soirée, la Tortue qui révèle son nouveau single en Live sur le plateau, Ps: je t'aime. Un titre -écrit et composé avec Slimane- aussi entraînant qu'entêtant. "Je reprends ma thérapie de Double je, là où je l'avais laissé."

Les deux prochains talents à se lancer dans l'arène sont Rosalie (équipe Willem) avec sa reprise de The A team d'Ed Sheeran ou encore Diana (équipe Typh) en femme fatale sur du Vogue de Madonna.

Et entre les deux, Mustii a retourné la scène avec son Give me a Hand, tout comme Black M -qui annonce un 4e album solo à la rentrée- avec sa Légende Black.

"Elle m'a fait hérisser mes poils de Portugaise!"

Place ensuite à la toujours sensationnelle Maysha (équipe Willem) qui a donné des frissons à l'assemblée sur Marcia Baïla des Rita Mitsouko. "Elle m'a fait hérissé mes poils et des poils portugais!" comme disait la chanteuse belge Lio, de son vrai nom Vanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos. "Tu as embelli cette saison", lui lance ensuite Bj Scott. L'élégant Alec (équipe Bj Scott) débarque alors avec un très beau moment sur Standing with you du Guy Sebastian. "J'ai mon déodorant qui a dit... merde!" dixit Bj Scott au sujet de la prestation transpirante de son talent ovni.

Valentine et Diana reprendront ensuite en choeur un joli titre en mode "girl power" de et avec Typh Barrow, The Other Woman. La coach de The Voice Belgique sera, pour rappel, à Forest National le 14 mai prochain. Un concert sold out mais elle a remis des places en vente ce mardi soir, le genre de surprise que Typh a l'habitude de faire lors des demi-finales du télécrochet.

Et pour conclure, le timide Valentin (équipe Black M) qui se lâche sur le Believe de Cher. Ou encore la jeune -18 ans- mais mature Valentine (équipe Typh Barrow) qui se challenge sur du Erza Muqoli (Dommage) et qui a retourné sa coach "comme une crêpe". Et mis la Mama Bj "sur le cul".

En attendant la fin des votes, Bj Scott a aussi chanté à l'américaine avec ses talents Alec et Raphaël sur Give Everything ou Got de Joe Bonamassa​ & Beth Hart. Sans oublier la venue, aussi, du phénomène Charles (Without you avec Sekina et Valentine), gagnante de la saison 8 et qui a annoncé la sortie de son 1er album (Until we meet again) pour le 27 mai prochain. "Ce sera un album un peu plus rock et pêchu", dixit Charotte Foret de son vrai nom qui sera à l'Ancienne Belgique le 20 octobre prochain. Et, enfin, le retour surprise de Renato (finaliste saison 1), Julie Compagnon (demi-finaliste saison 1) et Florent Brack (gagnant de la saison 4 et qui sort son premier album le 15 avril) pour rendre un hommage vibrant à Pierre Rapsat, disparu des suites d'un cancer il y a 20 ans, le 20 avril 2002. Ils ont repris avec Bj Scott le touchant et magique "Les rêves sont en nous".

Trois femmes et un homme en finale

"Vive la Belgique, bordel!", comme dirait Bj Scott. Laquelle a distribué ses 100 points, 55 pour Raphaël et 45 pour Alec. Résultat après le vote du public? C'est Alec qui passe en finale.

Du côté de Black M, le rappeur a donné 55 points à Sekina et 45 à Valentin. Résultat après le vote du public? Sekina décroche son ticket avec 118 points contre 82.

Quant à Christophe Willem, il a offert 55 points à Maysha et 45 à Rosalie. Résultat après le vote du public? Maysha atteint le carré final avec 103 points contre 97.

Enfin, Typh Barrow a distribué ses 100 points, en donnant 55 points à Valentine et 45 à Diana. Résultat après le vote du public? Valentine passe en finale avec 135 points contre 65.

Slimane et Jérémie Makiese pour la finale

Slimane, coach emblématique des saisons 7 et 8 et The Voice Kids, sera le coach d'honneur lors de la finale de la saison anniversaire. Mais on annonce aussi Jérémie Makiese, gagnant de la saison 9 et représentant de la Belgique à l'Eurovision avec Miss you. Rendez-vous mardi prochain, 20h35 sur la RTBF, pour le sacre final de la plus belle voix de Belgique saison 10.