Pièce importante de la grille des programmes pour les audiences de la chaîne, le jeu animé par Jean-Michel Zecca s'est adapté aux mesures de sécurité imposées.

À l’arrêt depuis la mi-mars, les tournages du 71 ont repris cette semaine, chez RTL. Mesures de sécurité obligent, la chaîne privée a été contrainte d’adapter les choses. Impossible, en l’état actuel, de faire venir en plateau en même temps l’animateur, le candidat et ses 70 adversaires installés sur le célèbre gradin.

Pour les inédits qui ont été mis en boîte ces dernières heures, ils ne sont que deux en studio : le présentateur Jean-Michel Zecca et le candidat principal. Les 70 autres joueurs participent depuis chez eux. Tout cela a conduit Never Ending Story, la société qui produit le jeu, a revoir le décor de celui-ci sans toucher à la dynamique.

En lieu et place du gradin, c’est à présent un grand écran qui fait face à l’animateur et au candidat. Y apparaissent les autres joueurs avec leur prénom, chacun dans une case, façon L’Académie des neuf pour ceux qui se souviennent de cette émission de jeu qui a fait les beaux jours d’Antenne 2 entre 1982 et 1987, avant un éphémère come-back en 2015-2016.

La première émission inédite tournée avec cette nouvelle formule sera diffusée le lundi 18 mai, sur RTL-TVI.