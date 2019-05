Les Pays-Bas ont remporté cette édition 2019 de l'Eurovision. L'Italie, deuxième sur le podium, comptabilise 465 points. La Russie termine à la troisième place.

S'accompagnant au piano, Duncan Laurence, interprète de la chanson d'amour "Arcade", a permis aux Pays-Bas de remporter le concours européen pour la cinquième fois.

La Belgique, par la voix du chroniqueur David Jeanmotte, avait attribué 12 points à l'Italie, représentée par l'artiste Mahmood qui a interprété le titre "Soldi". Le candidat belge Eliot avait été éliminé en demi-finale mardi.

La 64ème édition du concours de l'Eurovision s'est ouverte samedi soir à Tel-Aviv, tenant d'emblée la promesse d'une effusion rutilante et tapageuse lors de laquelle les Pays-Bas et Duncan Laurence sont donnés favoris mais où Madonna pourrait voler la vedette aux aspirants à la gloire.

La vainqueure israélienne du concours 2018, Netta Barzilaï, a lancé dans un déferlement de décibels et d'effets de lumière la montée sur scène des 26 candidats qui briguent pendant trois heures et demie les suffrages d'un jury de professionnels et des téléspectateurs.

Des dizaines de millions de personnes à travers le monde, sans doute indifférents ou ignorants des appels au boycott lancés par les défenseurs des Palestiniens, ont suivi l'autoproclamée plus grande compétition musicale au monde.