Le vainqueur de la neuvième saison de The Voice est Abi Bernadoth. Le talent de l'équipe de Pascal Obispo était parti grand favori lors de cette finale.

C'est la fin d'une grande et magnifique aventure pour les quatre finalistes de The Voice, la plus belle voix . Ce samedi, ces derniers ont tout donné pour tenter de gagner la victoire de cette neuvième saison. C'est au Belge, Antoine Delie, d'ouvrir le bal avec un We are the Champions déterminé et entraînant. " C'est ton dernier combat donc il faut que tu gagnes ", lui a conseillé son coach, Marc Lavoine avant de monter sur scène. Accompagnée de sa harpe, Gustine, talent de Lara Fabian (en duplex depuis Montréal), a revisité Amoureuse de Véronique Sanson. Sa version aérienne a tellement plu à Marc Lavoine que l'interprète des Yeux Revolver s'est retrouvé debout devant son fauteuil à la fin de la prestation. A tout juste 20 ans, Tom Rochet, talent d'Amel Bent, a choisi de défendre sa place avec Stay with me de Stan Smith. De son côté, Abi, poulain de Pascal Obispo, a vêtu un costume couleur or pour faire voyager les téléspectateurs et les jurés du télécrochet dans les étoiles avec If I ain't got you d'Alicia Keys.

Viennent ensuite les interprétations en duo. Vianney rejoint Antoine Delie sur scène pour partager avec lui Je m'en vais , l'un de ses plus grands tubes. " Vous étiez ensemble. C'était un très beau moment ", déclare Marc Lavoine, charmé par ce qu'il vient d'entendre. Gustine a, pour sa part, temporairement lâché sa harpe pour interpréter La Grenade aux côtés de Clara Luciani. Abi a chanté Les yeux de la Mama avec Kendji Girac, ancien gagnant de The Voice, la plus belle voix . Tom Rochet a, lui, repris Je te le donne , aux côtés de Slimane, également ancien gagnant du télécrochet, et Vitaa.

Après avoir chacun repris le titre grâce auquel leur aventure a démarré dans The Voice, le verdict est tombé: Abi remporte cette neuvième saison avec 53 % des votes.

Partant grand favori des internautes (et de la plupart des téléspectateurs), le jeune Haïtien de 21 ans a récolté 53% des votes du public à l'issue de la soirée. Dès les auditions à l’aveugle, Abi avait charmé le jury avec son interprétation de “Lovely”, tube de Billie Eilish, au piano. “Tu me touches profondément. Tu incarnes pour moi la pureté, la beauté”, lui avait déclaré Pascal Obispo.

© TF1



Notre compatriote Antoine Delie a, lui, reçu 11% des voix. Le public belge n'a malheureusement pas pu soutenir son candidat, qui était pourtant souvent vu comme un vainqueur potentiel du télé-crochet, car les votes n'étaient pas ouverts aux Belges.