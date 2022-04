Après deux ans perturbés par le Covid et une dernière édition clôturée il y a six mois, le Télévie revient aux fondamentaux avec une grande soirée qui prendra place au printemps, et plus précisément le 7 mai prochain au Lotto Mons Expo.

Pour cette 34e édition basée sur le thème des super-héros, les artistes se succéderont à nouveau sur scène et les animateurs relèveront encore plus de défis. Les bénévoles donneront de leur temps sans compter. Tout cela pour faire avancer la recherche contre le cancer.

Parrain de l’édition précédente, Julien Doré passera le flambeau à un autre célèbre chanteur français qui n’est autre que Pascal Obispo. "C’est une période difficile mais il est important que le combat continue", déclare l’interprète de Lucie qui apporte régulièrement son soutien à la cause depuis la création du Télévie en 1989.

Parmi les autres artistes présents lors de la soirée de clôture, on retrouve Christophe Willem, Tayc, Pierre de Maere, Frederic Francois ou encore Adamo.