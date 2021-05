Après les reports et le sevrage de l’an dernier ce sont des centaines d’heures de direct qui attendent les fans de foot, de cyclisme, de tennis et autres disciplines.

Depuis plus d’un an et l’arrivée du coronavirus, les fans de sports ont été sévèrement sevrés. Euro et JO reportés, Tour de France sans public sur le bord des routes, etc. Mais cet été, ils devraient se régaler. Car ce sont bien quatre mois de folie qui se profilent à l’horizon.

La RTBF a dévoilé son offre sportive estivale et c’est un festin, presque une orgie qui s’offre aux irréductibles de l’effort physique, des exploits et des émotions. Ce sont des centaines d’heures de direct qui sont annoncées. Avec Roland-Garros en guise de mise en bouche à partir du 30 mai et les championnats de monde de cyclisme à Louvain comme digestif fin septembre.

L'Euro de football

Entre les deux, tout s’enchaîne sans aucun répit. Cela commence par les Diables Rouges et l’Euro. La RTBF diffusera sur Tipik et sur la Une les 51 matches programmés, dont les trois rencontres de poule des Diables commentées par Vincent Langendries. Sans oublier les deux matches amicaux qui se glissent dans le programme.

Tous les jours à 18 heures, l’émission Complètement foot prendra ses quartiers dans un tout nouveau studio, avec des invités, d’anciens pros du ballon rond, etc. Et des fans ! Car oui, sauf catastrophe, le public sera à nouveau admis en plateau. À 20 heures, c’est le Club de l’Euro qui débarquera avec Alex Vizorek qui signera une capsule intitulée La minute chronographique. Voilà qui promet de ne pas être triste… Quant à la troisième mi-temps, elle se déroulera à La buvette dès 23 heures pour un débriefing annoncé là aussi comme festif.

À noter qu’une série de podcasts baptisée Un Diable, un jour permettra de découvrir les joueurs belges comme jamais.

Cyclisme

L’Euro de football n’aura pas encore donné son verdict que le Tour de France s’élancera de Brest le 26 juin, pour s’achever à Paris le 18 juillet. Rodrigo Beenkens commentera chaque étape en intégralité, avec Cyril Saugrain et, là aussi sauf catastrophe, sur la route du Tour et non depuis Reyers comme en septembre dernier. Un studio virtuel est annoncé pour une expérience immersive saisissante a fait savoir le commentateur. Et en radio comme sur les plateformes digitales de la RTBF, la dernière heure de course sera diffusée en direct.

Jeux olympiques

À peine une petite semaine pour souffler et ce sont les Jeux olympiques de Tokyo qui commenceront, par du cyclisme, avec la course en ligne. L’équipe des sports de la RTBF entend bien raviver la flamme avec la diffusion de disciplines tant sur la Une que sur Tipik, mais aussi sur Auvio où l’on pourra voir les épreuves qui n’auront pas été montrées à la télévision. Trois canaux spécifiques sont prévus pour ne rien rater. Et tous les résultats en direct seront à découvrir sur les réseaux sociaux du service public. Du 23 juillet au 8 août, tous les jours à 20 h 05, sur Tipik, L’Olympique Show recevra des invités, les envoyés spéciaux et diffusera les immanquables des JO, en présence d’un public !

Début septembre, ce sont les Jeux paralympiques qui seront à l’honneur sur la RTBF, avec 32 heures de direct et un magazine quotidien en soirée, sur Tipik.

Le sport au féminin

À tout cela s'ajoute l'acquisition par la RTBF des droits pour les Euros de hockey masculin et féminin programmés du 4 au 13 juin à Amsterdam, ainsi que l'Euro de basket féminin qui a lieu du 17 au 27 juin en France et en Espagne.. Le service public accentue en effet ses efforts concernant la couvrture du sport au féminin. Pour les J.O., la parité 50-50 est annoncée.

Sans oublier le Grand Prix de Formule 1 de Spa-Francorchamps programmé le 29 août.