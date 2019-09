Les plateformes de streaming amenées à concurrencer Netflix ou Amazon Prime dans les prochains mois vont révolutionner notre manière de regarder tous les écrans, grands ou petits, c’est une certitude. L’offre plantureuse de fictions va pousser à sortir encore moins de chez soi et à visionner les programmes de son choix sur des postes individualisés. Mais ce n’est pas le seul changement qu’elles vont générer.

D’évidence, elles remettent aussi en cause bien des repères culturels qu’on pensait évidents. En collectant des milliards de données via les réseaux sociaux, les plateformes, les critiques ou les blogs, Parrot Analytics est parvenu à déterminer les cinq événements les plus attendus par les futurs souscripteurs de Disney +. Et, ô surprise, aucune variation de l’univers Marvel ne figure dans le top 5. Les super-héros sont en effet largement devancés par les habitants les plus jaunâtres et impertinents de Springfield, les Simpson. Voir à nouveau les trente premières saisons en attendant les deux nouvelles, voilà ce qui motiverait le plus les abonnés de Disney +.

Suit un autre dessin animé, Star Wars Rebels. Le Mickey Mouse Club complète le podium. Une autre saga animée, La Bande à Picsou , décroche la quatrième place, et la série familiale de Disney Channel, Andi Mack , complète le top 5.

On est très loin des événements pour lesquels les plateformes dépensent des milliards. Étonnant.