J’ai répondu oui tout de suite, avec plaisir", nous confie Fabrizio Gurrieri alias Funky Fab. Un père de famille de 42 ans et humoriste depuis bientôt 7 ans (ex-chroniqueur sur Fun Radio) et qui sera en plein déménagement cet été. "Je n’aurai donc pas de vacances… Enfin si car c’est un peu des vacances puisque c’est Cyril Detaeye qui m’a mis le pied à l’étrier sur Fun. Je suis content de refaire de la radio avec lui !"

Appréhendez-vous l’exercice ?

"Je ne vais pas dire que je suis mort de trouille mais j’appréhende un peu, oui. Ce n’est pas n’importe quoi le Cactus, c’est une grosse affaire qui roule. Et puis, il s’agit quand même de remplacer quelqu’un comme Jérôme. Il y a une pression derrière tout ça. Je suis flatté par l’honneur qu’on me fait mais je n’ai pas intérêt à me louper !"

Vous aviez déjà été testé pendant une semaine l’été dernier. Test concluant apparemment.