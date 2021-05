De la météo de Télématin à Affaire conclue (diffusée du lundi au vendredi et suivie par plus d'un million de téléspectateurs en moyenne), en passant par Toute une histoire et C'est au programme, Sophie Davant est incontestablement une des vedettes du service public français depuis plus de 34 ans. Un statut qui a de la valeur financière à en croire la principale intéressée qui s'est confié à Libération. "Eexplique le quotidien

"Je ne flambe pas"



Si elle ne révèle pas le montant exact, elle donne une estimation qui laisse penser à une vie de château. "Je sais ce que représente l'argent, précise la journaliste de 58 ans, qui habite dans un appartement pas loin des Champs-Elysées à Paris, à Libération. Je le dépense en fringues, en bouffe avec les copains, en vacances au bord de la mer. Cela me fait la vie douce, mais je ne flambe pas."

"II m'arrive de faire des petites piqûres de Botox"

La star de la télévision, à la tête d'Affaire conclue depuis 2017, gagne donc bien sa vie mais ne serait pas une grande dépensière. Même si elle n'a jamais caché non plus avoir eu recours, au cours de sa vie, à la chirurgie esthétique. "Je suis obligée de faire attention à mon apparence, admettait-elle sur les ondes de RTL en 2019. Évidemment je prends soin de ma peau, évidemment je fais des petits soins, évidemment il m'arrive de faire des petites piqûres d'acide hyaluronique ou de Botox de temps en temps, comme tout le monde."

Comme elle vient aussi de le confirmer à Télé Loisirs, l'animatrice assume complètement la chirurgie esthétique. "Rien ne m'énerve plus que les actrices qui disent qu'elles ne font rien, alors qu'il suffit de regarder plusieurs photos pour se rendre compte qu'il s'est passé quelque chose." Avant de poursuivre: "la chirurgie esthétique, oui, mais à condition de ne pas avoir une bouche en canard, de ne pas changer de visage, de ne pas avoir les traits trop tirés. À condition que ce soit fait par de grands professionnels et que ça ne se voie pas".

Selon elle, "ça fait partie de mon métier de rester présentable, conclut-elle à Télé Loisirs. Le problème quand on est une femme, c'est qu'on vous reproche d'être agréable à regarder et de faire des choses pour l'être, mais si vous ne faites rien, on vous reproche de faire "tapée" ! Il faut trouver le juste milieu."