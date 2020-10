Les prestations se succèdent sur le scène du télécrochet, toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Rania reprend All by myself telle une " diva" comme le souligne son coach, Soprano. Lissandro, véritable showman, se frotte avec brio à Michael Jackson, Rebecca émeut Patrick Fiori en interprétant Sois tranquille d'Emmanuel Moire. Abdellah s'attaque à nouveau à un monument de la chanson avec Quand on n'a que l'amour de Jacques Brel. Une soirée haute en émotion...

Quelques dizaines de minutes avant la fin de la soirée, il ne reste plus que quatre finalistes en course : Rebecca, Abdellah, Ema et Naomi. La victoire sera donc dans l'équipe de Patrick Fiori ou celle de Kendji Girac cette saison. Après des prestations aux côtés de leur coach,

Malaise lors de l'annonce du gagnant

Au terme de cette finale, c'est Rebecca qui a été sacrée grande gagnante de The Voice Kids saison 7. Un bonheur que la jeune chanteuse s'est retenue de partager avec les autres finalistes présents sur le plateau. A cause des mesures sanitaires en vigueur, il n'était, en effet, pas possible pour les candidats de se prendre dans les bras pour se féliciter ou se consoler. Le regard ému de Rebecca en disait toutefois long. La benjamine de cette saison a offert une troisième victoire à Patrick Fiori dans The Voice Kids.

C'est la dernière ligne droite pour les jeunes talents de. Au terme de cette soirée, l'un des huit finalistes de cette septième saison va être sacré vainqueur. Julien Doré, coach invité, ouvre le bal en chantant avec les candidats. L'interprète de La Fièvre n'a pas fait que de la figuration lors de cette finale. Lors des répétitions, il conseillait, masqué, les talents. Sur le plateau, le chanteur prend place dans un fauteuil rouge spécial qui se trouve aux côtés des quatre fauteuils habituels. Patrick Fiori, Soprano et Kendji Girac y sont installés. Seule Jenifer manque à l'appel. Testée positive au coronavirus, la coach emblématique dea participé à l'émission en visioconférence depuis son domicile.