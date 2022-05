Ce samedi soir, c'était la demi-finale en direct de The Voice, la plus belle voix sur TF1. Une surprise attend les téléspectateurs. Souffrant, Nikos Aliagas, présentateur mythique du télécrochet a laissé sa place à Alessandra Sublet, animatrice de C'est Canteloup qui a annoncé quitter la chaîne française à la fin de la saison. "Je tiens à t'embrasser très fort et à te souhaiter un bon rétablissement. Je t'aime", dit-elle à son collègue malade. Elle prend ensuite des nouvelles de Florent Pagny, marqué par son combat contre le cancer du poumon. L'interprète de "Savoir aimer" est apparu avec un petit foulard et des lunettes blues légèrement fumées. Il rassure son public: "Ca va très bien!"

Un baiser plus tard pour Nikos, le show a pu avoir lieu. Avec ses trois talents, la jeune maman, Amel Bent ouvre le bal. Doryan Ben s'attaque à du Whitney Houston, Mary Milton fait le show sur du Céline Dion et Vike touche le public avec du Serge Lama. Les grandes voix sont de sortie. Après les trois prestations, Amel Bent et ses talents se retrouvent sur scène pour chanter "Kiss" de Prince. Verdict après dépouillement des votes: C'est Vike qui est le premier candidat qualifié pour la finale.

Place à l'équipe de Florent Pagny et aux deux benjamines du concours, Lou Dassi et Nour, ancienne candidate de The Voice Kids. La première a chanté "Voilà" de Barbara Pravi. La deuxième s'est attaquée à "Rise up" d'Andra Ray. Florent Pagny était ému par l'interprétation de ses deux protégées qu'il a retrouvé sur scène pour chanter "La foule" d'Edith Piaf. Au final, le public choisit de sauver Nour.

C'est à Pauline, seule Belge encore en lice dans le télécrochet, d'être la première à rentrer dans l'arène lorsque le temps est venu pour les talents de Vianney de monter sur scène. La Namuroise de 19 ans interprète "J'te l'dis quand même", un titre de Patrick Bruel qui lui va comme un gant. "Je mettrai mon coeur, mon passé et mon histoire dans cette chanson", déclare la jeune femme qui a échangé plusieurs regards complices avec son coach pendant la prestation. "Tu es incroyable", lui lance Vianney. "Elle a cette espèce de noirceur et de lumière en même temps", déclare, de son côté Amel Bent.

Mister Mat est le deuxième talent de Vianney à se présenter. L'homme à la voix rauque choisit d'interpréter "Non, je ne regrette rien" d'Edith Piaf. Après sa prestation, Alessandra Sublet adresse un nouveau clin d'oeil à Nikos. "Normalement, je suis devant ma teloch, comme spectatrice. Ce soir, c'est Nikos qui est devant sa télé. Bonne soirée l'ami."

Louise clôture le passage de la team Vianney derrière son piano. Sa chanson tirée du répertoire d'Antony and Johnsons fait pleurer Nolwenn Leroy qui avoue avoir été "transportée" par la prestation de la jeune femme.

Les trois talents chantent ensuite "Je ne suis pas un héros" de Daniel Balavoine en compagnie de Vianney. Mister Mat est sauvé par le public.

C'est enfin au tour de Loris et Caroline Costa qui constituent l'équipe de Marc Lavoine. Caroline Costa sort grande gagnante du duel mais Loris est sauvé par Nolwenn Leroy qui avait droit à un repêchage. "Loris en finale, c'est ma conviction depuis le début", dit la coach surprise.

Les finalistes de cette onzième saison de The Voice, la plus belle voix sont donc connus. Il s'agit de Vike, Nour, Mister Mat, Caroline Costa et Loris. Rendez-vous samedi prochain pour la grande finale du télécrochet.