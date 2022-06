Ca y est, les trois candidats qui s’affronteront en demi-finale du concours culinaire sont connus. Le Liégeois Arnaud Delvenne, déjà qualifié la semaine dernière lors de la première partie des quarts de finale, affrontera Louise et Sébastien.

Pascal, de la brigade bleue, a rangé ses couteaux et son tablier au placard. Le gagnant d’Objectif Top Chef n’a pas réussi à séduire le chef multi-étoilé Yannick Alléno et son chef pâtissier Aurélien Rivoire qui avaient mis les participants au défi de réaliser une bouchée sucrée et une bouchée salée autour du chocolat.

Sébastien a remporté les deux passes mis en jeu grâce à son dessert chocolat-oursin et son plat chocolat-chou-fleur. Louise, qui avait déjà remporté un pass la semaine dernière lors de l’épreuve du chef argentin Mauro Calogreco, s’est qualifiée en imaginant un plat zéro déchets autour de la lotte et du foie de morue. Les inspecteurs du Guide Michelin, qui jugeaient cette prestation, ont été conquis à l’unanimité par l’assiette et l’engagement de la Franco-Portugaise.

Pascal, qui n’a obtenu aucun pass lors de ces quarts de finale a donc quitté l’aventure au terme de seize semaines. Sous ses airs de dur à cuire, Philippe Etchebest n’a pas réussi à contenir son émotion au moment de dire au revoir à son poulain. Déjà après le départ de Mickaël Braure, l’avant-dernier membre de la brigade bleue, le chef bordelais avait essuyé quelques larmes. Le cuistot de Cauchemar en cuisine a serré Pascal dans ses bras avant de le laisser partir. La brigade d’Etchebest qui, jusqu’ici, s’était montrée la plus constante se retrouve donc décimée, au grand dam du public qui comptait Mickaël et Pascal parmi ses favoris.