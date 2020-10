Chez les animatrices, la présentatrice de "l'Amour est dans le pré" (M6) est la plus citée par les sondés (31,9%), invités à sélectionner leurs "trois préférées" parmi une liste de 15 personnalités.

Elle devance ainsi Laurence Boccolini (26,2%), qui a quitté TF1 cette année pour présenter "Mot de passe" sur France 2, et Faustine Bollaert (24,9%), aux commandes de "Ça commence aujourd'hui" sur la Deux.

Et elle arrive en tête quel que soit l'âge ou le sexe des sondés, à part chez les plus de 60 ans, qui lui préfèrent Laurence Boccolini (31%), Sophie Davant (28,5%) et Faustine Bollaert (27,3%).

A noter, chez les moins de 30 ans, la deuxième place de Valérie Damidot (30,5%) qui officie actuellement sur TF1 après avoir débuté sur M6.

Côté animateurs, Nagui, le chef d'orchestre des quotidiennes de France 2 "N'oubliez pas les paroles" et "Tout le monde veut prendre sa place" est cité par 27,6% des personnes interrogées, son rival d'"Attention à la marche" (TF1) Jean-Luc Reichmann arrivant en deuxième position (26,8%).

L'animateur de "Quotidien" (TMC) Yann Barthès complète le podium, loin devant Cyril Hanouna, dernier du classement (7,4%) et dont l'émission "Touche pas à mon poste" est diffusée à un horaire similaire sur C8.

Ce trio de tête varie sensiblement selon l'âge et le sexe des personnes interrogés, notamment chez les moins de 30 ans, qui préfèrent Jean-Luc Reichmann (32,5%) devant Nikos Aliagas (28%) et Denis Brogniart (27,4%), et les plus de 60 ans, qui citent plutôt Nagui (33,4%), Patrick Sébastien (29%) et Laurent Ruquier (27,4%).

Sondage réalisé en ligne du 11 au 14 septembre auprès d'un échantillon de 1.081 personnes, représentatif de la population française âgée de 16 ans et plus, selon la méthode des quotas.