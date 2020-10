Les programmes qui partent à la recherche des voix de demain sont toujours d'actualité. Et, dans le domaine, les producteurs innovent à nouveau. On découvre, par exemple, Famemaker, une émission dans laquelle trois jurés doivent juger les prestations de plusieurs candidats sans entendre leur voix mais en voyant simplement la façon dont ils bougent sur scène. Dans You Got Babe, des candidats sont jugés après avoir interprété une chanson aux côtés d'une marionnette à laquelle une star a prêté sa voix. Enfin, dans Hit the road, des artistes sillonnent les routes de leur pays à la recherche de la nouvelle star de la chanson. Une fois un candidat prometteur trouvé, celui-ci monte dans leur véhicule pour pousser la chansonnette. S'il est convaincant, il continue l'aventure. Si pas, il est déposé... au bord de la route!

La cuisine a, elle aussi, toujours la cote en télé. Dans Monster Kitchen, deux candidats sont mis en compétition derrière les fourneaux. Tout au long de leur préparation, ils devront toutefois relever des défis insolites tels que cuisiner dans le noir, les miens liées ou... sur un tapis roulant ! Un concept qui ressemble à Stress en cuisine, présenté par Bénédicte Deprez sur Tipik. Ceux qui on envie de maigrir pourront, de leur côté, entamer un régime avec ... leur chien dans Dieting with my dog!

Dans la catégorie "émissions de dating", exploitée depuis des années sur RTL-TVI avec L'Amour est dans le pré et Mariés au premier regard et sur la RTBF avec The Love Experiment, on découvre Find me somebody to love, un programme dans lequel trois femmes accueillent chacune chez elles un célibataire pendant trois jours en espérant trouver la moitié avec laquelle elles passeront le reste de leur vie. Dans The Secret, une femme découvre à l'aveugle ses prétendants à la façon de Tournez manège!, émission diffusée dans les années 80 sur TF1.