On commence par du jamais vu dans l'histoire de la télévision belge: Le Noël ensemble à 11 millions. Toutes les grandes chaines télé du pays (RTBF, RTL-TVI, VRT et VTM) se réunissent pour diffuser simultanément cette émission positive de Noël.Il y aura beaucoup de musique avec Hooverphonic, Axelle Red, Lous and the Yakuza, etc., des hommages et une chaîne de lumière pour donner espoir en cette fin d'année 2020 bien morose. Rendez-vous ce jeudi 24 décembre entre 18 et 19 heures.

RTBF: un concept à 360 degrés

Dans le cadre de son plan Restart, la RTBF a réalisé un 360 degrés pour ses émissions de Noël. Chaque chaîne dispose en effet de son propre concept avec ses propres particularités.

La Une propose Alors on sort?, une émission de variétés présenté par Joëlle Scoriels et Salvatore Adamo qui fera la part belle aux artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles en mal de concert en cette année pandémique. Des performances inédites d'artistes comme Loïc Nottet, Typh Barrow, Alice on the Roof, Henri PFR ou encore Jean-Baptiste Guégan, les frères Taloche et Pablo Andres sont au programme. Tout cela, depuis le Forum de Liège.

Accompagnée par Sélim, Cathy Immelen a proposé mercredi soir un show de Noël a-Tipik. À la croisée des chemins entre le cinéma, le clip et la télé, le Tipik Christmas Show est à revoir sur Auvio. Et ce jeudi, la chaîne anciennement appelée La Deux, rediffuse Le Noël en famille de Pablo Andres, avec Guillermo Guiz, Alex Vizorek et une certaine... Sarah Grosjean, ex-Pouf du Grand Cactus.

La Trois réserve quant à elle un Plan Cult spéciale fêtes avec Félicien Bogaerts et Alex Vizorek à la présentation, secondés par BJ Scott et Charlie Dupont. Il est à voir ce 27 décembre à 20h35. Ce duo original a en effet accepté la mission de mettre en lumière le travail des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles tels qu'Arno, Mustii, Ozark Henry etc.

Enfin, Tarmac propose son Cocktail Club ce samedi 26 décembre, entre 19 et 21 heures. Il s'agit d'un live show, présenté par Vinz et Maxi, qui met en avant la scène urbaine belge. Avec Hamza, Green Montana et autres Frenetik.

RTL: entre bêtisiers et émissions à succès

RTL-TVI a aussi mis les petits plats dans les grands pour ne pas se laisser abattre par le contexte actuel. Ca commence par le retour des Belges à domicile, l'émission qui a fait fureur durant le premier confinement. La voici revisitée à la sauce fêtes de fin d'année sous le titre Noël à Domicile. Présenté par Sandrine Corman, Sandrine Dans, Sabrina Jacobs, Maria Del Rio, et Michaël Miraglia, le rendez-vous est à voir juste après le RTL Info de 19 heures.

N'oublions pas non plus de signaler la présence du magicien Donovan qui bluffe les stars (Cristina Cordula, Jarry ou notre GuiHome) en ce 24 décembre, à 19h55. Ou encore de l'indémodable bêtisier de Noël. Un Grand Show présenté par Jill Vandermeulen et Ludovic Daxhelet consacré aux gaffes et aux chutes de nos animateurs en 2020.

Et dimanche, la chaîne propose aussi une émission Expédition Pairi Daiza : Spécial Noël à 18h25, présentée par Sophie Pendeville.

Chez nos voisins français

TF1, et plus particulièrement Jean-Luc Reichmann, transforme son célèbre jeu des 12 coups de midi en 12 coups de Noël ce 24 décembre, avec Michèle Laroque et Patrick Bruel en guest. Et la chaîne privée française terminera la soirée par la rediffusion de L'étrange Noël de Jeff Panacloc et sa marionnette Jean-Marc. Fous rires garantis!

Le lendemain, même programme pour nos zygomatiques avec une soirée 100% Arthur: District Z, avec Maeva Coucke et Camille Lacourt parmi les candidats qui vont combattre les zombies, et Vendredi tout est permis, avec notamment les humoristes Issa Doumbia et Booder.

Quant à France 3, la chaîne présentera son traditionnel réveillon avec les 300 choeurs pour les fêtes présenté par Vincent Niclo ce jeudi 24 à 21h05.

Sur le web

Outre les plateformes Auvio, RTLPlay et autres Netflix et Disney + qui rediffusent des émissions telles que le concert de Noël au Palais royal ou des films de Noël à gogo, la DH a aussi dégoté pour vous une petite pépite belge sur YouTube. Nommé A Very Belgian Christmas Treat (Un Noël tout Belge en français), ce concert de Noël made in Belgium, avec notamment Axel Hirsoux, notre représentant à l'Eurovision en 2014, et Antoine Guillaume de RTL et Bel RT, se donne au profit du Fonds pour les soins solidaires et la fondation Roi Baudouin. Bref, un spectacle musical de Noël gratuit, 100% Belge et pour la bonne cause!

Des films à voir et à revoir

Sur la RTBF

Côté films, les Noël se suivent et se ressemblent dans la petite lucarne. Les classiques sont de sortie ce jeudi 24 décembre. Le problème, c'est qu'ils le sont depuis le début du confinement. Difficile dès lors de faire preuve d'originalité. Si La Une dégaine Le goût de la vie, une comédie sentimentale avec Catherine Zeta-Jones en chef de brigade d'un prestigieux restaurant, La Trois joue la carte de la tradition des contes avec Le Grinch. Mais si l'envie vous dit d'être plus original, peut-être vous laisserez-vous tenter par Deux heures moins le quart avant Jésus Christ, la comédie de Jean Yanne avec Coluche, Michel Serrault, etc. C'est à voir sur La Une à 14h27, toujours ce jeudi.

Le 25 décembre, c'est vers Tipik qu'il faudra porter son regard si l'on veut regarder un film sur les chaînes de la RTBF. On ne peut que vous recommander Love Actually, avec Hugh Grant. Une valeur plus que sûre.

Chez RTL

Du côté de RTL, Club RTL ne prend pas de risques avec la nième rediffusion de L'homme orchestre emmené par l'inévitable Louis de Funès qui, avant cette année 2020, n'avait plus été autant à la fête depuis bien longtemps.

C'est aussi la carte de l'humour mais en version animée que joue RTL-TVI ce 24 décembre avec le dernier volet en date de la saga L'âge de glace. Dans Les lois de l'univers, Sid, Diego, Many et les autres font face à une menace digne d'Independance Day. La faute à qui? Au Scrat, bien évidemment, qui, toujours à la poursuite de son gland tant convoité, va bouleverser l'agencement des planètes. Rien que ça! Et pour ceux qui souhaiteraient jouer les prolongations jusqu'à minuit, RTL-TVI enchaîne avec le merveilleux Paddington dont on ne dira jamais assez de bien, surtout en ces temps troublés.

Le lendemain, après Les Schtroumpfs et le village perdu à 15h30, ce sont Dany Boon et Kad Merad qui débarqueront sur RTL-TVi avec un Bienvenue chez les Ch'tis dont on ne se lasse jamais, tandis que Club RTL proposera La mélodie du bonheur de Robert Wise. Et dans la foulée, sans jouer de la zapette, la troupe du Splendid rejouera pour la millionième fois les répliques mythiques du Père Noël est une ordure. À voir à partir de 23 heures...

Les chaînes françaises

Sur TF1, à 16h50 ce jeudi 24 décembre, c'est Yéti et compagnie qui fera le bonheur des petits comme des plus grands. Et des très grands même! Dans la veine de Monstres et compagnie, voilà Migo parti à la recherche d'un être humain pour prouver à sa communauté d'abominables hommes des neiges que les "petits pieds" existent bien. Et le lendemain, place à Shrek 1 et 2 dès 15h30.

Chez France 2, après Les aventures de Tintin: le scret de la Licorne de Steven Spielberg ce 24 décembre à 14 heures, la chaîne mise sur Le BGG: Le bon gros géant, toujours de Steven Spielberg. À découvrir ou à redécouvrir ce vendredi 25 décembre à 13h45.