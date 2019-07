Pierrick et Thierry ont remporté mardi soir la finale de cette première édition de ce concours de barbecue sur la RTBF.

Ce duo originaire du Namurois a impressionné les chefs Sofie Dumont et Benjamin Laborie. Avec 177 212 curieux lors du premier numéro et à peine plus de 100 000 pour les suivants, le concours de barbecue est toutefois considéré comme un véritable flop côté audience…