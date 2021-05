Après dix étapes pleines d’émotion, le père et sa fille ont remporté la quatorzième saison du jeu, dont la finale, très serrée, était diffusée ce vendredi sur Club RTL. Un duo de choc et gagnant à tous les niveaux, dans le jeu mais aussi dans leur relation père/fille. Du stress et des émotions fortes partagées jusqu’à la victoire. "Tu m’as emmenée là papa ! C’était impossible !" "Merci, je t’aime..." se sont-ils ainsi écroulés en larmes sur la ligne d’arrivée. La saison complète est à (re) voir sur RTLPlay.