Cette septième saison est marquée par l'arrivée de Kendji Girac.

D'ici quelques semaines, l'aventure The Voice Kids, télécrochet qui en est déjà à sa septième saison, redémarrera de plus belle sur TF1 avec quelques nouveautés. Parmi elles, l'arrivée de Kendji Girac sur le banc des coachs, à côté de Jenifer (présente depuis la première saison de The Voice Kids), Patrick Fiori et Soprano. L'interprète des Yeux de la Mama remplace Amel Bent, que les téléspectateurs ont pu récemment voir dans la version adulte du programme. Il est aussi le premier gagnant de The Voice France à devenir coach du télécrochet (Slimane l'a déjà fait mais dans The Voice Belgique) " Je suis un kids mais dans le fauteuil! (rires) J'avais vraiment envie d'y participer et de faire partager mon expérience parce que je viens de là-bas, j'ai grandi dans The Voice", déclare Kendji Girac lors de la présentation de cette nouvelle saison.

Lors des Battles, les coachs seront épaulés d'un coach invité de leur choix. Patrick Fiori a fait appel aux talents de chanteur et d'acteur de Michael Youn pour aider ses talents à répéter. Kendji Girac, pour sa part, coachera son équipe aux côtés de Vianney. " J'adore bosser avec lui en studio. Il va mettre les enfants à l'aise et leur donner de bons conseils", déclare la nouvelle recrue de The Voice Kids. Jenifer et Soprano seront, quant à eux, respectivement accompagnés de Matt Pokora et Dadju.

Coachs bloqués, émotions fortes, joie, déception, cette septième saison de The Voice Kids promet de tenir en haleine les téléspectateurs, d'autant que, selon les quatre coachs, l'ambiance et le niveau est au rendez-vous!