"L’Institut a l’honneur d’accueillir le chef Michel Sarran pour le concours de la meilleure école de cuisine française !", annonce ainsi TF1 dans une bande-annonce des nouveaux épisodes de la série qui commencent demain. "Il sera le Président du jury de cette année. Le binôme de Maxime et Clotilde va-t-il le convaincre ? Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1."



Ecarté par M6 du jury de Top Chef, le chef toulousain rebondit donc en télévision. “Sarah Farahmand, la productrice, m’a fait cette proposition", expliquait au Parisien celui qui incarnera son propre rôle dans la série et présidera un jury chargé d’élire le meilleur institut de cuisine. "Et j’avoue avoir moi-même été surpris. Mais touché et excité à l’idée de faire quelque chose de différent. L’idée d’être moi-même, d’incarner ce que je suis dans la vie, me plaisait beaucoup. Surtout dans un institut de cuisine, où je suis président d’un jury. Ce qui n’est pas loin de la réalité puisque, pendant le tournage, je vais devoir faire une pause pour aller remettre un prix.”

La mayonnaise prend



Il y a quelques semaines, le chef toulousain s'est donc rendu au château de Calvières - théâtre de l'institut Auguste Armand depuis plus d'un an. Accueilli par Benjamin Barroche (le redoutable chef Teyssier), Clément Rémiens ou encore Elsa Lunghini, l'ancien acolyte de Philippe Etchebest et Hélène Darroze a vite pris ses marques aux fourneaux d'Ici tout commence. "Ça m'a demandé un effort qui m'a stressé car il y a des textes à réviser et il fallait que je paraisse naturel à chaque prise. C'est un métier !", a-t-il déclaré au Parisien. Accompagné du chef Teyssier, il est donc allé à la rencontre de Maxime Delcourt - élève très prometteur de l'école de cuisine - et de Clotilde Armand. "Je tenais à vous présenter le président du jury et notre invité d'honneur Michel Sarran !", lance ainsi le personnage joué par Benjamin Barroche. "Tu as raison, il a l'air fort ce garçon !", a-t-il confié en secret au directeur de l'institut. On sait toutefois que l'arrivée de Michel Sarran au menu annonce aussi le départ de ce fameux personnage de Maxime, alias l'acteur Clément Rémiens.