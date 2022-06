Des émissions centrées sur l'actualité

Quelques minutes avant la fin de l'émission, l'animateur de 59 ans a toutefois tenu à rassurer les téléspectateurs. " Je vous retrouverai, et j’espère que vous serez présents, sur France 2, à la rentrée, entre autres sur Les Enfants de la Télé et d’autres projets sur lesquels on travaille", a-t-il dit sans donner plus de détails.

Dans une récente interview accordée au Parisien, Laurent Ruquier s'est penché davantage sur ses grands défis de la rentrée prochaine. Il a annoncé "tester deux nouveautés en prime time". "La première sera une émission de chansons sur l’actualité, où des chanteurs, imitateurs ou humoristes vont interpréter des titres liés à l’actualité, soit avec leur texte original, soit avec des parodies que j’écrirai, peut-on lire dans les colonnes du quotidien français. La seconde s’intitulera Aujourd’hui comme hier. Ce sera l’actualité du moment vue par le prisme des images d’hier. Il y aura des invités sur le plateau et un grand débat comme j’avais envie de le faire le samedi soir."

N'en déplaise à Cyril Hanouna, qui a tenté de débaucher Laurent Ruquier sur C8, Laurent Ruquier sera donc bien de retour sur France 2 à la rentrée prochaine.