Depuis 2013, la RTBF organise l’opération Viva for Life. Objectif : lutter contre la pauvreté infantile qui touche près de 80 000 bambins en Wallonie. Chaque année, le soutien populaire mais aussi des artistes ne cesse de grandir dans de grand élan de solidarité.

Les clameurs viennent à peine de s’éteindre dimanche sur un chèque record de 4 929 220 euros. Adrien De Vyver, Sara De Paduwa et Ophélie Fontana ont été libérés du cube après sept jours non-stop à l’animation.

L’objectif pour l’édition 2019 est d’aller encore plus loin et de dépasser la barre des 5 millions d’euros. Mais où cette grande opération installera-t-elle son QG en 2019 ? La question est déjà dans l’air car cela ne se prépare pas à la dernière minute.

Visite sur place

C’est en effet une énorme machine qui doit se déplacer et trouver ses marques. Après deux années de franc succès à Nivelles, l’opération va déménager. Après Liège, Charleroi et Nivelles, quatre nouvelles villes ont déposé une candidature en bonne et due forme : La Louvière, Ath, Bertrix et Tournai.

Des représentants des trois premières cités ont d’ailleurs profité du dernier week-end pour jauger de l’importance des moyens à mettre à disposition des organisateurs mais aussi la place qui doit permettre d’accueillir un cube, un podium et toute une infrastructure. La décision devrait tomber dans les prochaines semaines. Rendez-vous en décembre 2019.