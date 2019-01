Cette année encore, la Belgique sera bien présente derrière les fourneaux de Top Chef. Lors de cette dixième saison, pas moins de trois Belges mettront les petits plats dans les grands pour tenter d’épater les chefs et, peut être, remporter la victoire.Sébastien (à droite sur la photo), Namurois de 30 ans, est chef à domicile. Son premier objectif en intégrant Top chef ? Intégrer la brigade du chef étoilé Jean-François Piège, nouveau chef de brigade. « Mon atout, c’est la persévérance et le perfectionnisme », confie le jeune homme déterminé et passionné de cuisine asiatique.A 33 ans, Ibrahim (au centre) est chef rôtisseur dans un restaurant gastronomique. C’est lorsqu’il a quitté le Maroc pour la Belgique qu’il s’est découvert une véritable passion pour la cuisine. S’il tente l’aventure Top chef cette année c’est, avant tout, pour rendre fier sa maman mais également pour en apprendre plus sur sa cuisine. Contrairement à Sébastien, Ibrahim, lui, aimerait évoluer dans la brigade d’Helene Darroze. « Une femme pourra apporter un côté plus féminin et une certaine rondeur à mes assiettes qui sont très viriles », explique-t-il.Enfin, Paul (à gauche) est ce qu’on appelle un autodidacte. « Je me suis fait tout seul, je n’ai jamais travaillé dans des restaurants étoilés », explique le candidat qui, à seulement 28 ans, est déjà le patron de deux brasseries bistronomiques à Bruxelles.