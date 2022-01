Un Bruxellois, un Liégeois et un Namurois défendront nos couleurs - et notre cuisine ! - dès le 21 février à 20 h 30 sur RTL-TVi.

"Top Chef, c’est la télé comme on l’aime", lance d’emblée Sandrine Gobbesso, directrice de la télévision chez RTL Belgium lors de la conférence de presse de lancement de la saison 13 de Top Chef (dès le 21 février sur RTL-TVI). Une télé qui nous fait à la fois saliver et qui fait parfois débat." Outre de nouvelles épreuves surprenantes et l’arrivée d’un nouveau chef dans l’émission, Glenn Viel, chef français triplement étoilé et qui remplace Michel Sarran dans le jury, Top Chef proposera pour la troisième fois en 13 saisons trois candidats belges (sur plus de 1 200 candidatures au total). À savoir un Bruxellois, Elliott Van de Velde, que nous vous avions présenté en exclusivité. Mais aussi un Liégeois au parcours atypique, Arnaud Delvenne, et enfin un Namurois du nom de Logan Depuydt. Tous trois validés par Mallory Gabsi, le cuistot belge emblématique de la saison 11 (voir vidéo sur dh.be). "On a grandi douze ans en regardant Top Chef, c’était le moment", déclarent-ils unanimes et visiblement très soudés. "On fait une super cuisine en Belgique, lègère et avec le coeur." Nos trois candidats seront aussi présents dans l’émission suivant Top Chef sur RTL-TVi et présenté par Sophie Pendeville, À la sauce belge. "Avec des recettes et des aliments bien de chez nous", a assuré l’animatrice et maman.