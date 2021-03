Il n’y a pas que moi qui ne peux plus participer à l’émission Affaire conclue " , nous confie le bruxellois Stéphane Vanhandenhoven, l’un des trois acheteurs belges du programme télé, qui désire faire une mise au point à la suite des mesures prises par l’émission diffusée sur France 2 et la RTBF. " Il y a aussi Gérald Watelet et Glorian, le nouvel acheteur belge. Et surtout tous les vendeurs belges. Ce qui veut dire que jusqu’au premier avril minimum, il n’y aura plus aucun belge sur le plateau."