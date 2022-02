Le 18 février, la RTBF va diffuser un documentaire consacré à l’ex-Reine Paola. Un film qualifié d’inédit et d’historique. C’est peu de le dire. Car pour la première fois, la famille royale se livre à un exercice auquel elle ne s’était jamais prêtée jusqu’ici, celui de l’heure de vérité. Paola, comme Albert II, comme le roi Philippe s’expriment sur des sujets qui même dans les familles lambda ne sortent quasiment jamais de la sphère privée réduite à sa plus simple expression. Il est question de l’éducation des enfants, de problèmes de couple, d’adultère, de divorce, d’une vie par moment malheureuse et même de sexualité. Du jamais vu s’agissant de la monarchie. Le signe aussi d’une évolution importante dans la manière dont le Palais communique.

