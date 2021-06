Les fans de la Star Ac’ vont devoir se montrer patients. Si TF1 comme Nikos Aliagas n’hésitent pas à promouvoir l’émission des retrouvailles pour les 20 ans de la célèbre émission, celle-ci ne sera pas à l’antenne tout de suite. Pas avant la rentrée de septembre a indiqué Jean-Pascal Lacoste sur Instagram. Il y aura au moins deux prime diffusés le vendredi qui retraceront toutes les saisons. "On a réussi à revenir 20 en arrière. C'est incroyable. Ca fout les poils en l'air, c'était génial", a expliqué l'an trublion de la première saison qui ne cache pas avoir versé sa petiite larme pendant le tournage.

Pourtant, elle est déjà en boîte. Elle a été enregistrée le week-end dernier (les 19 et 20 juin) en soirée avec pas moins d’une trentaine d’ex-participants et autres personnalités qui ont fait le succès du programme de TF1. Étaient présents le chorégraphe Kamel Ouali, la professeur de chant Armande Altaï, le prof de théâtre Oscar Sisto, de même que l’incontournable Jean-Pascal Lacoste, Houcine, Emma Daums, Sofia Assaïdi et des lauréats : Élodie Frégé, Magali Vaé, Nolwenne Leroy et même Jenifer pourtant initialement annoncée comme grande absente de cette réunion d’anciens. Sans oublier Nikos Aliagas, présentateur du rendez-vous, évidemment.

La grande absente de l’émission sera Olivia Ruiz. Elle n’a pas souhaité y participer. Elle ne garde pas un très bon souvenir de sa participation à la Star Ac’. Elle l’avait confié au Parisien l’an dernier. “Quand j’y pense, j’ai mal pour la jeune fille que j’étais, à qui on faisait porter des minijupes. […] Je ne veux pas montrer mon cul, je veux juste qu’on m’écoute”, avait-elle expliqué. Elle s’est sentie manipulée et en conserve une petite colère au fond d’elle, a-t-elle expliqué sur Sud Radio, bien que l’émission a lancé sa carrière.

Si elle dit aussi ne plus jamais avoir eu de nouvelles de Jenifer, elle a manifestement conservé de très bon rapport avec d’autres candidats de la première saison. C’est le cas avec Jean-Pascal Lacoste dit JP. Ce dernier a publié une photo des retrouvailles sur Instagram, auquel elle a répondu par ce commentaire : “Oh mon Jipe, vous aussi, tellement… alors on se refera la même à la rentrée, mais chez moi, et sans caméras, comme ça on pourra vraiment faire les couillons, comme on aime… Et toi viens me voir à Anglet mon poupouloulouchou, dédicace aprem le 26 juillet, en espérant que cette fois tu t’endormiras pas à la salle de sport…”