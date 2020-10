Vainqueur de la cinquième saison de Danse avec les stars aux côtés de Denitsa Ikonomova, Rayanne Bensetti est le seul gagnant à n’être jamais revenu dans l’émission lors des saisons suivantes. Il y a une raison à cela. “Chaque année, j’essaye de revenir. Parfois, il y a des problèmes de planning, parfois il y a d’autres célébrités qui viennent chanter sur le plateau et qui passent donc en premier…”, explique-t-il avant d’ajouter : “Jusqu’ici, j’ai refusé de revenir parce que ce qu’on me proposait ne me convenait pas. À chaque fois, la production voulait que je revienne pour faire des trios. Ça ne me parle pas du tout. Au bout d’autant d’années, j’ai envie de revenir avec une vraie danse ou dans un show où on a aimé me voir.”

Le comédien a-t-il également été approché pour faire partie des jurés de l’émission ? “Honnêtement, c’est vraiment chaud pour moi. J’aurais adoré être juré mais je n’ai pas du tout les épaules pour le faire”, dit-il. “Je n’ai pas la prétention de juger les autres et je pense que, de toute façon, je ne serais pas crédible dans ce rôle. Je me sentirais gêné.”